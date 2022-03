C'è di nuovo a disposizione dei media nel post-partita di Roma-Atalanta. Gian Pierocontinua a non parlare, dopo le polemiche arbitrali delle settimane scorse. "E' una sua scelta, preferisce non parlare", si è limitato a dire il DG orobico a Dazn.Non possiamo dire nulla alla squadra che ha fatto una grande partita. Non è facile a Roma fare il 65% di possesso palla. Purtroppo non abbiamo capitalizzato per quanto creato. Penso che alla fine avremmo meritato di più"."L'atteggiamento è cambiato, sia quello nostro sia delle squadre che ci affrontano. Basta vedere negli ultimi 15 minuti come si è difesa la Roma. Adesso bisogna partire dalle certezze e sono 47 punti con una partita in meno. E' un percorso lungo ma siamo fiduciosi"."Il valore di Zapata lo conosciamo. Era difficile negli ultimi 10 minuti trovare spazi se non sfruttare la forza di Demiral. C'erano due linee di difensori, era difficile trovare il pertugio per indirizzare la palla verso la porta"."Arrivati a questo punto l'Europa League è una quasi Champions con avversari fortissimi in atmosfere spettacolari. Ci teniamo fortemente come teniamo rimane attaccati al treno della Champions e dell'Europa in campionato. Dovremo cercare con un po' di fortuna in più in certi episodi possiamo portare punti in città difficili"."Non ho visto una squadra stanca. Ho visto una squadra molto determinata e vogliosa di raggiungere il pari. Sono convinto che già giovedì dimostreremo la nostra forza, la nostra volontà e la nostra determinazione. Oggi ho visto energie positive, la squadra c'è e lo dimostrerà sul campo. C'è mancato poco per fare risultato a Roma".