Giampiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha vinto la panchina d’oro per la stagione sportiva ’18-’19, ed ha parlato in conferenza stampa dopo aver ritirato il premio:



“Chiaro che un premio così prestigioso è il frutto di un lavoro di tante persone. Dietro una stagione straordinaria dell’Atalanta ci sono tutti i giocatori, il mio staff, il presidente, e naturalmente tutta la città di Bergamo, che è un esempio di come si segue il calcio, appassionato e civile, sia in casa che in trasferta. Speriamo di poter continuare il nostro momento, e raggiungere obbiettivi sempre maggiori. Il calcio ha bisogno di esempio come quello di Bergamo, con un forte legame con il calcio e la sua passione sana.”