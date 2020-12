Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport: "Non era facile, non abbiamo ancora ottenuto la qualificazione, ma andremo ad Amsterdam con due risultati su tre. Forse all'inizio del girone avremmo messo la firma per arrivare all'ultima partita con la possibilità di pareggiare. Manca un po' di brillantezza? Non in tutta la squadra, ci manca qualcosa in attacco, ci sono fatica, scarsa condizione e un po' di nervosismo. Davanti c'è grande impegno ma scarsa lucidità. Per foruna ha fatto un bellissimo gol Romero. Giocare già settimana prossima ci toglie energie fisiche e nervose, l'anno scorso in Champions giocavamo ogni tre settimane".