Atalanta, Gasperini: "Con il Celtic punti pesanti, ma c'è emergenza in difesa. Retegui..."

“Ora i punti sono pesanti ma abbiamo la possibilità di consolidare la classifica in Champions”, così“Abbiamo emergenza in difesa, Hien e Kolasinac hanno l’influenza, vedremo nell’allenamento di oggi, mentre Toloi, Scalvini e Kossounou tornano più avanti”.“Mi auguro sia una bella gara, piacevole, poi c’è sempre una componente agonistica che deve stare nei limiti del regolamento, sarà una gara aperta, entrambe vogliono fare gol, loro sono abituati a vincere con giocatori veloci, dovremo fare un’ottima gara per vincerla. Ci sono alcune squadre top contro le quali se sbagli gara puoi subire dei gol, hanno valori altissimi soprattutto in attacco, sono normali i risultati ampi, dobbiamo considerare tutte le gare non solo il 7-1 col Dortmund, davanti soprattutto èuna squadra pericolosa e rapida, al gol arriva sempre”.

“Rodgers ha una squadra offensiva, anche perché se vuoi vincere devi fare gol, allena una squadra leader, noi abbiamo preso spesso gol, abbiamo pareggiato e vinto, ma non rinunciando mai al nostro modo di fare calcio, dobbiamo continuare così, non c’è una soluzione diversa, la Champions riguarderà sempre certi club".“Queste due vittorie in campionato hanno migliorato la classifica ma ora c’è un’altra competizione, bisogna calarci subito, i punti iniziano a essere pesanti, abbiamo l’opportunità di consolidare anche in Champions una classifica migliore”.

“La ripresa dopo la sosta è sempre problematica, non per tutti ma per tanti, c’è poi questa abitudine di andare una settimana in ritiro. Si tratta di un’abitudine che mette in difficoltà i club, nella settimana della gara poi alcuni giocatori sono appena arrivati, non è una soluzione sospendere in modo periodico una volta al mese il campionato".“Può fare di più e crescere ancora, difficile però fare più gol”.“Volevo darla prima come Fonseca e Thiago Motta, ma c'è emergenza in difesa e punti di domanda, le prove le faccio qualche giorno prima, aprendo anche a più soluzioni, poi alla vigilia o al mattino della gara i giocatori sanno che devono giocare titolari".

“Parlo solo di quelli che vanno in campo”.“La collocazione la scopriamo ogni anno attraverso le partite, dipende anche dall’inserimento di alltri giocatori, le scopriamo giocando le situazioni, in campionato e in Europa, dobbiamo migliorare ogni volta, quest’anno siamo sulla falsariga, siamo partiti con qualche risultato così così ma l’unico negativo è stato con il Como in casa, generalmente abbiamo fatto buone partite, anche con il Torino, se abbiamo spessore e capacità di crescita le gare di domani ci aiutano a fare un salto di qualità”.