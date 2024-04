, non dobbiamo pensare all’andata ma concentrarci solo sulla partita di domani, questo è il nostro obiettivo”,ritorno dei quarti di finale di Europa League in porgramma domani alle 21 al Gewiss Stadium.“Non è tante le sorprese tattiche, quello che dobbiamo avere forte è la sensazione di poterci giocare la qualificazione, la voglia di fare risultato e non perdere, non abbiamo mai perso in questa competizione, vogliamo vincere, inaccettabile perdere con questo spirito e mentalità, in campo con il Liverpool pensando sia una squadra battibile.

“Siamo contenti di giocare davanti al nostro pubblico, lo stadio sta prendendo forma, è una cornice di stadio che si può intuire, è una delle gare più importanti della storia dell’Atalanta se non la più importante, in questi 90’ dovremo saperci isolare perché è solo il risultato quello che conta".“Ha la sua identità ben precisa, mi aspetto il miglior Liverpool, verrà a giocarsi tutte quante le sue chances, dovremo fare una grande partita per contrastare questa squadra e fare risultato. La difficoltà è che incontriamo il Liverpool, una squadra che fino una settimana fa era prima e imbattuta da tante gare. Non so bene quante volte l’ha ribaltata una gara, è importante l’approccio, il proseguo, il finale, in tutte le gare, è stato così anche in campionato, ci sono momenti delle gare in cui ci sono questi momenti, la forza è andare oltre gli episodi favorevoli o sfavorevoli che possono capitare”.

Koopmeiners sta giocando con l’Atalanta e sta giocando molto bene, ci auguriamo il prossimo mese di essere dentro a tutto, possono esserci società meno impegnate nelle Coppe e quindi queste voci è più facile che vengano fuori perché hanno poco da fare e tirano fuori tutte queste cose. Determinante sarà sempre la squadra, non solo chi fa gol, sarà fondamentale di tutti gli 11 e 16 nel loro ruolo".“Il risultato determina il giudizio ma credo siamo in un ottimo momento, è stata una gara molto buona, una settimana fa non eravamo favorii, ora abbiamo chances ma non stiamo lasciando niente, tra campionato e Coppe, giocando tutte le partite al meglio, riusciamo a realizzare molti gol”.