Atalanta, Gasperini: 'Con questi Scamacca e De Ketelaere possiamo puntare a traguardi più grandi'

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria sullo Sporting di Lisbona e il passaggio ai quarti di finale di Europa League:



"Una grande gioia per la squadra e per tutta Bergamo. Credo che la squadra sia stata veramente brava, siamo andati sotto, non era facile. C'era anche un po' di stanchezza, di fatica nel finale, non dovevamo concedere quegli spazi alle spalle. Il ciclo Inter, Milan, Bologna, Juventus e Sporting è stato terribile, la soddisfazione è immensa".



SORTEGGIO - "Tre squadre italiane su otto, il rischio derby c'è. Preferirei in semifinale, ma non è che puoi scegliere, ci sono squadre incredibili e noi siamo famosi per pescare male".



ORGOGLIO - "Abbiamo capacità di reazione e recupero incredibili, riesco a ruotare molti giocatori. All'intervallo eravamo dispiaciuti, eravamo sotto senza meritarlo, poi siamo stati bravi a segnare subito nella ripresa".



SCAMACCA - "Sta crescendo, l'anno scorso ha avuto una stagione difficile e quest'anno ha già segnato il triplo. Come lui De Ketelaere, in base al loro rendimento possiamo sperare di raggiungere traguardi più alti".



KOOPMEINERS - "E' un discorso di energie, ha giocato 90' con la Juventus e quindi non ne aveva altri 90 oggi. Col Bologna l'unica in casa tra tutte le trasferte che abbiamo fatto. A turno ho sempre un buon rendimento davanti, dietro ruoto un po' meno. Kolasinac ha finito distrutto. Con la Fiorentina domenica sarà un'altra partita molto molto importante".



APRILE - "Tra la semifinale di Coppa Italia, l'Europa League e il campionato giocheremo ancora a ritmi incredibili, speriamo bene".