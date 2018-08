L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Europa League a Sarajevo: "Il 2-2 dell'andata non rispecchia l'andamento della partita e ha reso la qualificazione più aperta, ma pensiamo di avere delle possibilità. Siamo nella condizione di dover vincere, magari segnando almeno due gol. Giocare a Sarajevo è un po' più difficile, il match di Reggio Emilia è stato utile per conoscere meglio i nostri avversari e dobbiamo evitare di ripetere gli stessi errori".