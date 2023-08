Gian Piero, allenatore, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il- "Il primo tempo è stato, nel complesso è stata una buona partita e la nostra vittoria è sicuramente. Si è giocato in un clima, faceva veramente caldo. Nella ripresa abbiamo inseritoche ha alzato il livello spostando l'ago della bilancia. La nostra è stata una partita molto attenta anche in fase difensiva e questo ci permette di lavorare bene. Adesso l'Atalanta ha anche la possibilità di inserire della, sono indubbiamente dei profili che piacciono molto. Speriamo di fare bene.- "Sono soddisfatto non solo per il comportamento dei giovani ma anche per quello dei vecchi.tanti fanno l'accostamento con, direi che è un po' presto e le caratteristiche sono diverse però viene da un ambiente come quello dele parte un po' avanti rispetto a chi arriva dall'estero però non è tutto buono quello che ha fatto oggi. Ci sono ancora cose da fare ma questo è ciò che mi stuzzica di più. Lui edevono ritrovare una buona condizione, però questo è l'ambiente ideale e andando avanti con le settimane non possono che crescere"."Sono arrivati tanti altri giocatori e altri sono partiti , questa cosa ci ha dato la possibilità di fare un cospicuoe questo mi mette nelle condizioni di lanciarmi in nuove sfide. Qualcuno chiede di, mi sembra un po' eccessivo anche se nessuno si tira indietro. Di solito chi vuole vincere tiene i migliori, noi seguiamo un'altra filosofia"? - "Perè stata l'ultima partita? Se sta bene lo faccio giocare,. Devo tanto a giocatori come lui e, che decideranno cosa fare in accordo con la società. Se restano sono felice di continuare ad allenarli, se andranno via lo sarò altrettanto per loro".