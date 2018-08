Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Hapoel Haifa, valida per il terzo turno preliminare dell'Europa League.



Queste le sue dichiarazioni: "Dobbiamo interpretare bene la prima partita e affrontarla con attenzione. Abbiamo seguito e visto le due partite dell'Hapoel nel precedente turno e qualche partita di campionato. Ormai con le tv si può conoscere tutto delle squadre. Tutte le partite sono combattute e domani sarà soprattutto importante avere grande concentrazione, interpretare questa gara nel nostro modo migliore, senza presunzione e con molta attenzione. Nel calcio europeo c’è grande equilibrio nelle qualificazioni sui 180 minuti. Noi ci prepariamo a queste partite come se fossero gare di campionato".