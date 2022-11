Il tecnico dell'Gian Pieroha presentato in conferenza stampa la sfida di domani (ore 18,30) contro il Lecce: "Pericolo di prendere sottogamba il Lecce, dopo la prestazione di sabato? No, questo pericolo non ci ha mai riguardato, non abbiamo preso mai nessun avversario sottogamba, tantomeno il Lecce che sta facendo bene".? Siamo indubbiamente contenti, dobbiamo aspettare ancora ma è una grande gioia per il periodo che ha passato e anche per noi. E' una grande sentenza. Non si è mai allenato con la squadra, ma in palestra e con la corsa. Devo dire che ieri e questa mattina aveva tanta voglia di giocare con i suoi compagni. Ma nel calcio non disimpari, è come andare in bicicletta. "Portarlo domani con noi? E' sembrato giusto farlo riaggregare con il gruppo. Mi piacerebbe mandarlo in campo, se deve fare uno spezzone di gara c'è...".? Domani è il momento di vedere un po' di giocatori, partiamo in 24, abbiamo aggregato anche Vorlicky, un ragazzo interessante. Abbiamo recuperato in molti, Muriel e Zappacosta restano fuori, portiamo anche Palomino. Mancano due giornate alla lunga pausa, in questo periodo ho visto migliorare e crescere tanti ragazzi. E' il momento di dare alla società l'opportunità di fare delle valutazioni, qualche cambiamento ci sarà. Ho anch'io un po' di curiosità di vedere alcuni ragazzi"."Non ci sono titolari,. Abbiamo anche Malinovskyi, che ha fatto 12 presenze su 13, oppure de Roon che rientrerà. Anche dietro abbiamo diversi giocatori da vedere, sono curioso di osservare Ruggeri che è uno che ha giocato meno. Non è una questione di turnover, con le cinque sostituzioni giochi sempre in 16 ogni partita. E' un po' un modo per valorizzare tutti quanti, adesso siamo quasi tutti ed è giusto avere una valutazione più precisa in gara. Tutti hanno contribuito in maniera importante, quando ci sono la rosa diventa molto forte e numerosa. Io mi fido, veramente, di tutti. C'è stata una bella evoluzione, alcuni stanno venendo fuori bene. La partita di Hojlund mi è piaciuta molto, un ragazzo di grande prospettiva con belle doti. Poi magari viene stroncato perchè sbaglia due gol"., il Lecce è una squadra dinamica, ha messo in difficoltà e perso di misura in campi difficili. Nell'ultima occasione ha pareggiato ad Udine, aveva perso con la Juve per un gol allo scadere. C'è un bell'entusiasmo, un bell'ambiente. Sarà difficile".? E' partito con alcune squadre che hanno avuto difficoltà, ma adesso le big stanno ritornando in alto. Sarà equilibrato, anche quelle dietro stanno recuperando. Torino e Fiorentina possono recuperare diverse posizioni, nelle prime giornate la classifica era spezzata in due tronconi".? Faceva freddo stranamente (ride, ndr). Una delle partite giocate in quella domenica, alcune erano state sospese per l'allarme covid. Un brutto periodo, entravamo in una fase veramente difficile. Ripartiamo da lì e dalla gente negli stadi, con tanto entusiasmo e pubblico".? Questo mi viene spesso riconosciuto, mi fa piacere, se riesci a portare anche solo un'idea e una novità che poi viene presa ad esempio per rivoluzionare la squadra. Nel calcio ci sono tanti menti e tanto poco da sviscerare, lo ritengo davvero un grande complimento".? Penso che sabato abbia fatto la miglior partita da quando è all'Atalanta. Ma tutti hanno giocato bene, dimostrando di avere ritmo contro una squadra che ne ha eccome, giocando meglio sotto l'aspetto della qualità sotto l'aspetto della palla a terra, contro una squadra maestra. Abbiamo giocato contro le loro armi, uscendone sconfitti ma più convinti che quella sia la nostra strada. C'è chi mi chiede della classifica, ma è l'unica cosa che non guardo. Non perchè non mi interessi, ma devo fare un buon lavoro per permettere alla società di crearsi un futuro e avere le condizioni per lavorare bene e fare le proprie scelte. Sono contento di tutti i giocatori che ho, anche di Boga e Zortea, perchè li vedo bene e in un ottimo ambiente. Non guardo solo al risultato in questo momento".? L'ho provato in diverse situazioni, anche trequartista o più avanzato. Anche se davanti Lookman sta facendo benissimo, ha le caratteristiche dell'attaccante. Non solo sul piano realizzativo, riesce a dare molta profondità. Malinoskyi per me è forte, è sempre in partita, dall'inizio ha giocato meno ma se poi lo metto è perchè credo che possa dare un contributo".? Noi giochiamo sempre per fare il massimo, proviamo tutte le partite se possibile a vincere. Deto questo, continuo a dire che in questo momento non è la priorità pensare alla posizione in classifica. Cercheremo di vincere, ma in questo momento l'Atalanta non deve vedere se vince lo Scudetto o va in Champions. Ormai la valutazione è solo fatta se andiamo in Champions o meno, tutto il resto non conta... per fortuna, non per tutti. Avete una misura e un metro molto diverso al mio, poi magari non sono adeguato io. Intanto vediamo cosa facciamo a Lecce, poi all'Inter ci penseremo. Noi non andiamo a fare accademia"., prevetivando che è ad una ammonizione dalla squalifica? Assolutamente si, anche perchè ha avuto un problema al ginocchio ma assolutamente disolvibile. Boga ha preso una contusione al polpaccio, ma è recuperabile"., per merito di tutte e due le squadre, per velocità e correttezza. Ci è dispiaciuto tanto non aver fatto punti. Sono club che giocano, le altre magari sono state più bloccate e difficili, per tanti aspetti. Rabbia dopo sabato? La nostra squadra ha tanti stimoli, poi ci sono anche gli aspetti tecnici. Io penso sempre alla gara successiva, per adesso pensiamo al Lecce. Magari abbiamo vinto delle partite che non hanno dato la stessa gratificazione che ho avuto sabato, per esempio. Abbiamo la convinzione di far bene nelle prossime".