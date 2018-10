Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Parma: "Le partite sono tutte difficili ed equilibrate, c'è voluta un po' di pazienza, poi è andato tutto bene. I gol non sono mai stati un problema per questa squadra, dopo l'eliminazione in Europa League abbiamo avuto un blackout e siamo ripartiti dalle certezze, come Ilicic, dopo averlo recuperato: questo aiuterà anche i nuovi. Fondamentale il suo recupero? Sì, Josip per noi è un grande giocatore, da oggi in poi ho la possibilità di alternarlo con Gomez centralmente e quando lo abbiamo spostato è arrivato il gol, con questi due giocatori creiamo tanto. Ha avuto una cosa molto strana che gli ha creato tanti problemi, quando è rientrato aveva un po' di timore ad allenarsi, è un'esperienza che lo ha segnato, ma è tornato più forte di prima. Gomez? Ha sbagliato delle cose che tecnicamente non sbaglia mai, il pubblico forse era più stupito che altro. Questo ruolo gli allunga la carriera, non ha fatto male oggi, ma ha sbagliato tanto tecnicamente. Quest'anno ha un attaccamento ancora superiore".