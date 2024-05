Atalanta, Gasperini: "Futuro? Quel che conta è la sfida, deciderò dopo la finale"

, tecnico dell', si gode l'accesso matematico alla prossima Champions League, garantito dalla vittoria arrivata sul campo del. Intervenuto ai microfoni di Sky, l'allenatore della Dea ha detto la sua sul match, rilasciando importanti dichiarazioni in vista della finale die riguardo al suo. Queste le principali dichiarazioni:"Qualificarsi in Champions per l'Atalanta è il traguardo massimo, non è che possiamo pensare a vincere lo Scudetto. Certo, il club ha un futuro radioso quindi chissà. Voglio ringraziare tutti i giocatori, solo felice di questo risultato e va dedicato a tutto l'ambiente di Bergamo, alla società e a tutti quanti".

"La tranquillità di questo risultato è un motivo in più, abbiamo fatto un percorso durissimo come numero di partite, 53 in totale, ne abbiamo vinte 30. Le ultime cinque vittorie di fila ci hanno dato una grande spinta, la finale con la Juve abbiamo giocato un po' affaticati, ci è mancata un po' di velocità, di adrenalina. Oggi è stata una gara particolare, ma da qui a mercoledì abbiamo bisogno della miglior Atalanta in assoluto, dal punto di vista dinamico e tecnico. Abbiamo poco tempo per prepararla e mi dispiace tantissimo l'assenza di de Roon, non solo per l'importanza del giocatore ma per lui stesso, verrà in panchina con me sicuramente. E' una cosa terribile, ma torneremo da Dublino con la coscienza a posto, speriamo di fare una impresa per tutta l'Italia".

"Noi giochiamo questo mercoledì, poi vediamo. Per me la differenza è la sfida, di quanto sei credibile nelle scelte e nelle valutazioni, ma soprattutto la sfida. La Champions conquistata è straordinaria, ma per me è sempre più importante la sfida, capiremo tutto dopo la finale".Apparso poi ai microfoni di Dazn, il tecnico ha aggiunto:"Se mi aspettavo i 10 gol? "Indubbiamente, lui ha le qualità e in futuro potrà fare di più. Sia lui che Scamacca venivano da una stagione difficile e hanno avuto uno slancio di cui ha tratto vantaggio tutta la squadra. Entrambi hanno delle possibilità di crescita sotto tutti gli aspetti".

"Giorni bellissimi da vivere, è un periodo straordinario. Adesso è il coronamento più prestigioso, anche se in termini economici la Champions è una grande conquista. Lo viviamo con la tensione giusta e mi auguro di ripetere le migliori partite dell'Atalanta".