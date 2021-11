Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera in Champions League contro lo Young Boys:



SINTETICO - “Chiaro che giocare su questo terreno è un’anomalia, si gioca solo qui in Champions, è sicuramente diverso per il rimbalzo e modo di calciare, oltre alla velocità della palla, non siamo contenti di questo ma non è un alibi per noi, dobbiamo giocare. Conta solo il risultato. Abbiamo fatto qualche allenamento in settimana ma serve solo per capire che è una superficie diversa, abbiamo cercato di adattarci stando attenti al rimbalzo della palla nei tiri e nel modo di calciare".



RISULTATO - “Penso che tutte e due le squadre domani hanno bisogno di un risultato solo per alimentare le speranze, indipendentemente da quello che accade sul campo del Villareal. Lo Young Boys non gioca da tempo? La sosta delle nazionali comporta questo, delle volte ci si lamenta se si gioca troppo, altre se non si gioca. Questa è una squadra che si conosce molto bene e gioca insieme da tempo”.



AGGETTIVO - "Si tratta di una gara fondamentale perché poi possa essere decisiva l’ultima".



ANDATA - "Era una situazione diversa perché loro arrivavano da una vittoria con lo United, si sono presentati a Bergamo in maniera guardinga, non con le loro solite caratteristiche. Domani sarà una gara più aperta per entrambe le squadre che cercheranno di vincere".



LAMPARD - "Sono degli attestati molto belli per me, è merito di questa squadra che in questi anni ha saputo ottenere ottimi risultati in modo convincente, con un impegno sempre maggiore. Vogliamo sempre cercare di migliorarci per raggiungere volta per volta risultati ancora migliori".



ASSENZE - “Abbiamo svuotato infermeria recuperando quasi tutti, recupereremo Gosens forse già per sabato e a breve Hateboer. Da inizio stagione non era mai successo, ma in un momento di grande emergenza è venuta più forte la capacità di adattamento dei ragazzi. Così ci sentiamo più forti perché le partite si giocano in sedici ormai, le cinque sostituzioni hanno cambiato di molto l’utilizzo della rosa".



EQUILIBRIO - "Condivisibile quello che ha detto Wagner, è un girone equilibrato, lo dimostrano i risultati, anche tutti gli altri sono stati di misura. Forse nelle ultime due partite abbiamo raccolto poco rispetto alle gare giocate e alle prestazioni, mentre il Villareal ha raccolto il massimo. Speriamo di recuperare ciò nelle due partite, saranno decisive".



CINQUE GOL - “I risultati aiutano a crescere, anche grazie al recupero di alcuni infortunati e della condizione migliore di qualche giocatore. E' stato un inizio anomalo con molte soste lunghe, la sensazione è che la squadra sia entrata come motivazioni, almeno in campionato, in un buon momento. Siamo in un momento decisivo, nel giro di quindici giorni ci si gioca il passaggio del turno. Il campionato invece è ancora lungo”.



ALLENAMENTI A ZINGONIA - “Logisticamente abbiamo giocato sabato pomeriggio e poi domenica mattina abbiamo fatto una seduta defaticante, in base al minutaggio. Per il viaggio che dovevamo affrontare non non c’era più il tempo di fare un secondo allenamento e farlo qui, è un discorso soltanto legato agli orari”.



TIFOSI - “La mia gioia migliore è rivedere gli stadi col pubblico e poter rigiocare con una cornice di tifosi che beffardamente proprio in questi anni sono potuti venire poche volte in trasferta. Questo è già uno spettacolo, siamo felici di ritrovare la gente entusiasta”.