Gianpiero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Verona. "Ho esultato perché mi ha dato tanto soddisfazione vincere contro una squadra forte e bella come l'Hellas Verona. Non è stato facile, anche perché siamo rimasti molto dispiaciuti per l'eliminazione. Continuo a ritenere che la sfida fosse alla portata, ma l'eliminazione ci stava. Pochi giorni dopo ribaltare una partita come questa è un segno di forza e volontà. Abbiamo vinto con merito sono convinto che fare punti qui sarà difficile per tutti".



DIFETTI? - "Non abbiamo difeso a dovere nella prima parte, concedendo un po' troppo alle loro triangolazioni, poi abbiamo preso le misure e nella ripresa è andata meglio”.



MURIEL – “Sono contento anche della prova di Muriel, è una risorsa, possiamo permetterci di pescare risorse nella rosa. Oggi è stato un passo importante a livello di mentalità e determinazione”.



OBIETTIVI – “Credo sia giusto guardare avanti e non indietro in classifica. In questo momento non penso neanche all'Europa League, non penso neanche al sorteggio. Ho in testa solo Genoa e Roma. Mancano due partite prima della sosta, pensiamo a un impegno per volta cercando di superare tutti gli ostacoli che ci si presentano. L'importante è non avere rimpianti".