Hellas Verona-Atalanta 1-2 (primo tempo 1-1)



Marcatore: 22' p.t. Simeone,37' p.t. Miranchuk, 18' s.t. Koopmeiners



Assist: 22' p.t. Faraoni, 37' p.t. Pezzella



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani (dal 26' s.t. sutalo), Ceccherini( dal 36 s.t. Cancellieri); Faraoni, Tameze, Ilic (dal 15' s.t. Veloso), Lazovic; Caprari; Lasagna (dal 15' s.t. Bessa), Simeone. All. Tudor



ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta (dal 2' s.t. Hateboer), De Roon, Koopmeiners, Pezzella (dal 40' s.t. Palomino); Pasalic (dal 12' s.t. Ilicic); Miranchuck (dal 34' s.t. Pessina), Muriel (dal 2' s.t. Zapata). All. Gasperini



Ammoniti: 42' p.t. Ceccherini, 41' s.t. Zapata, 46' s.t. Tudor (all. V)