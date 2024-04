Atalanta, Gasperini: 'Il Cagliari ha avuto più spirito. Stanchezza? Sarebbe un alibi'

Finisce 2-1 la sfida dell'Unipol Domus tra Cagliari e Atalanta. Al termine della sfida, l'allenatore dell'Atalantaha commentato la gara a DAZN: "Il Cagliari è stato bravo. Ha messo dentro uno spirito che non siamo riusciti a mettere noi al pari.. Anche noi ci siamo risuciti con certi giocatori, ma globalmente abbiamo perso negli ultimi minuti. Questo dà sempre fastidio, ma bisogna riconoscere che il Cagliari in questo è stato superiore a noi".

"Partita molto diversa da quella di settimana scorsa. A Napoli si giocava a calcio, noi e loro. Anche il Napoli ha avuto le sue occasioni e forse il 3-0 è stato fin troppo esagerato come risultato. Questa sera, un po' come a Firenze, siamo stati un po' aggrediti. Quando diventa più una battaglia e un po' meno giocata, noi siamo perdenti. Stanchezza? Un finto problema. Cambiamo sempre i giocatori e da un punto di vista atletico abbiamo giocato fino alla fine. Sarebbe un bell'alibi questo, una bella scusa, ma non è così"."In questo tipo di partite siamo perdenti, non è questione di mancanza di volontà. In questo tipo di partite facciamo difficoltà come squadra ad affrontare questo tipo di calcio, probabilmente per caratteristiche. Non è la prima volta. Guardo la mia squadra e mi accorgo che in queste condizioni diventiamo una squadra meno di qualità e molto meno forte. Scalvini? Non è cambiato nulla. Ma la squadra per il resto era al completo. Il Liverpool è una squadra che gioca con lo spirito del Cagliari, ma la qualità di un grande club. Quindi una doppia difficoltà. Questa sconfitta può essere pesante per l'Europa, ma siamo ancora in corsa".