Gian Piero, allenatore dell', parla a Sky dopo la partita pareggiata contro il: "Abbiamo fatto la nostra partita avendo opportunità soprattutto all’inizio. Abbiamo attaccato a lungo, se non si riesce a sbloccarla diventa difficile ma ci abbiamo provato fino alla fine. Il Genoa si e difeso bene. L’assenza di Zapata ha pesato ancora di più in una partita come questa".“Abbiamo avuto un possesso palla altissimo, non li abbiamo fatti ripartire ma non c'era possibilità di giocare un calcio decente su un campo così sconnesso. Non siamo abituati a questo tipo di gioco, abbiamo avuto qualche occasione ma non siamo riusciti a vincere"."De Rosa fece nove gol in Serie B, erano altri tempi. Demiral ha questa soluzione, stasera ci è andato vicino".Loro prediligono la palla addosso e sono abbastanza simili per caratteristiche. Quando si cerca di rinforzare e migliorare le squadre tutti guardano agli attaccanti. Abbiamo una buona batteria. Uscendo Zapata ci e venuto a mancare un po’ di gioco aereo che in queste partite mancano di più"."Come obiettivo abbiamo quello di avere una squadra nostra e di metterla nelle migliori condizioni per esprimersi. Non è facile migliorare quando sei in alto? Quando stai fermo scivoli e dobbiamo chiedercelo sempre. E cosi nella vita Non devono mai mancare le idee. Non possiamo non essere contenti ma ci faremo sempre domande per cercare di fare meglio"."Non ho obiettivi se non quello di vedere la squadra che gioca con questo spirito e questa compattezza facendo scudo per proteggerla perché non abbiamo forza mediatica grandissima non per attaccare gli avversari ma per difenderla quando qualcosa non va bene. Vorrei sempre vedere questo spirito. Da parte nostra c'è grande orgoglio, dobbiamo continuare così. A volte riusciamo a esprimerci meglio tecnicamente altre volte peggio ma vogliamo sempre apprezzati e di difendere questo con risultati e prestazioni".“Musso è un portiere molto forte, ha grandi qualità e deve ambire uno dei migliori in assoluto. In questo ultimo periodo è stato poco fortunato e gli è venuto un po' di nervosismo invece ha la stima di tutto l’ambiente e tornerà titolare. Sportiello ha lavorato bene ed era giusto premiare comportamento e valore"."Sono stati bravi e spero fortemente per tutto il mio passato e l’amore per questi colori che interpretino questo modo di giocare perché si devono salvare. Giocare a Genova è sempre molto difficile, in altre partite li ho visti meno determinati. Devono ripartire da questa partita per dare a questa gente le soddisfazioni che meritano".