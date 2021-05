L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma: E' difficile che un club come l'Atalanta possa vincere lo scudetto. Le indicazioni dei campionati sono sempre le stesse, c'è una grande disparità economica tra società. L'obiettivo dell'Atalanta è quello di migliorare, ma in questo modo non potremo mai iniziare un campionato per vincerlo. Serve un'organizzazione uguale per tutti, favorendo chi fa le cose in modo giusto conquistando risultati. Il mio futuro? Non c'è assolutamente niente né con il Tottenham né con altri club, nessun discorso o contatto. Ho un contatto con l'Atalanta e sono felice qui. Se mi volesse qualcuno direi di contattarmi dopo il 24, ma dovrei capire prima se il presidente si è stufato di me".



CORSA CHAMPIONS - "Puntiamo alla qualificazione in Champions e abbiamo due settimane a disposizione, non abbiamo altri pensieri per la testa. Abbiamo già perso qualche punto, ma è capitato a chiunque".