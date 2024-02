Atalanta, Gasperini: 'Il pasticcio con l'Inter? Se fosse capitato ad altre chissà che polemiche! Temo di più il Milan'

Marina Belotti

“Tante gare insieme con il recupero dell’Inter in mezzo? Il pasticcio è stato fatto con le gare di Supercoppa, era già molto evidente da gennaio, ma non lo posso cambiare, quindi ci dobbiamo adattare, questa asimmetria del campionato ha messo poi tutte gare di fila di un certo tenore. Non è una cosa normale, chissà se fosse successo a qualche altra squadra quali polemiche sarebbero venute fuori…noi invece ce lo carichiamo sulle spalle e andiamo avanti”, così mister Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia della gara col Milan, domani alle 20.45 a San Siro.



LOOKMAN- “Anche senza di lui è andata benissimo e questo ci dà delle garanzie ma il suo rientro è un ulteriore rinforzo, lui ha fatto il primo allenamento ieri regolarmente, il dolore è ridotto molto, è pronto già da domani”.



MILAN- “Una squadra molto forte, a parte la sconfitta col Monza ha fatto una bella striscia di risultati, ha tutti i valori migliori, sarà una gara importante che vale molto per la classifica. Le gare tra noi sono sempre state con diverse occasioni da gol, siamo riusciti a fare bei gol, non la vedo come una gara da 0-0 ma anzi con concretezza e qualità in attacco, dopo l’Inter loro, tutto passa da quanto sapremo reggere ma la vocazione delle due squadre è questa”.



SPORTING- “Prima dello Sporting dobbiamo giocare con Milan, Inter e Bologna e fatico a metterci la testa ma è una squadra cresciuta come. In Europa avresti piacere a incontrare squadre diverse, però credo che anche noi saremo cresciuti e avremo la fiducia di poter fare bene, l’importante è arrivarci bene dopo questo trittico”.



MILAN, INTER O BOLOGNA- "In questo momento temo di più il Milan. Perché dobbiamo pensare gara per gara, poi il bello di giocare ogni tre giorni è che se va bene siamo felici ma se va male non abbiamo tempo di disperarci. Il Bologna comunque merita questa classifica”.



ROSA LUNGA- "Ci siamo tutti, domani ne convoco 20, l’unico è Palomino che potrebbe rientrare in settimana, su questo abbiamo possibilità di avere varianti in attacco o a centrocampo, valuterò gara per gara, l’attenzione va messa su chi gioca non su chi non gioca. In questo momento ci siamo tutti, conta la squadra migliore, gli 11, più che della rosa lunga ma anche Hien e Toloi si sono ripresi bene”.



CDK- “Quello di ora è il miglior De Ketelaere della stagione, lo vedo felice e questo è un bel risultato”.



PIOLI- “Cambia il nostro atteggiamento se sceglie la difesa a quattro o a tre come in Coppa Italia, loro sono molto duttili, portano su centrocampisti, altre il trequartista, sono ricche e varie sul piano tattico ma ci conosciamo bene, siamo preparati a variare anche sul piano tattico anche sul piano della partita. La fascia sinistra del Milan ha delle eccellenze, tra Hernandez e Leao, bisogna contenerli. Una vittoria nelle prossime tre? Mi auguro un po’ di più. Non giochiamo mai per lo 0-0, cerchi sempre la vittoria per cui devi fare gol, bisogna sapersi compattare, difendere”.