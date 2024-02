Milan-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Guarda Milan-Atalanta su DAZN

GUARDA SU DAZN

chiudono la domenica della 26esima giornata di Serie A. A San Siro, i rossoneri vogliono blindare la qualificazione in Champions League e il loro 3° posto, puntando a scavalcare la Juventus. Scontro diretto contro i bergamaschi, attualmente quarti e alla ricerca di punti per avvicinare la formazione di Stefano Pioli.Nei rossoneri è squalificato Jovic, riecco Giroud dal 1' minuto agire da punta di riferimento con alle spalle Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. In mezzo al campo duello Bennacer-Adli per un posto. Al centro della difesa Thiaw e Kjaer, sulla destra proverà a esserci Calabria che, al pari di Tomori e Kalulu, è tornato a pieno regime in gruppo da venerdì. Tra i pali Maignan.Nel quartier generale della Dea le attenzioni sono rivolte alle condizioni di Lookman, rientrato dalla Coppa d'Africa con una caviglia in disordine e ora in dubbio la sua convocazione domenica a Milano. Mister Gasperini in avanti orientato a impiegare De Ketelaere da falso nove con a sostegno Koopmeiners e Miranchuk (ballottaggio aperto però con Pasalic). Sulla fascia destra conferma per Holm, a sinistra invece duello vivo tra Ruggeri e Zappacosta. In mezzo al campo riecco De Roon con Ederson. Difesa diretta da Djimsiti dinanzi la porta di Carnesecchi.: Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.Milan-Atalanta si giocherà domenica 25 febbraio 2024 alle 20.45. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.