L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Cagliari: "Ci sono tante partite, daranno una bella spinta perché sono importanti per campionato, Coppa Italia ed Europa League. La stagione inizia a diventare importante e le partite diventano decisive. In casa ci sono mancati punti che ci avrebbero dato una classifica migliore e nel girone di ritorno vogliamo recuperare un miglior rendimento. Il risultato del derby di Milano non ci fa piacere in sé, il piacere ci viene se vinciamo oggi. Dobbiamo fare una striscia forte che ci permetta di essere forti. Queste settimane sono state due settimane atipiche per questi ultimi due anni. Abbiamo recuperato alcuni elementi e ci presentiamo ad una striscia di partite con la rosa quasi al completo, ci dà fiducia. La Juve è una minaccia? Il campionato è molto aperto a tutte, anche alla Fiorentina e le romane. Con tre punti tutte possono risalire e perdere posizioni, la classifica è significativa dopo una ventina di partite però noi dobbiamo pensare al nostro percorso".