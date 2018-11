Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, parla a Zingonia in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli, soffermandosi sulla difficoltà di ripartire in campionato dopo l'ennesima sosta che non ha permesso ai suoi di allenarsi insieme durante la settimana.



NAZIONALI. “La mia speranza è che quando i miei giocatori vanno in Nazionale poi giochino. De Roon e Freuler hanno fatto due partite, altri nessuna. A ogni ritorno a Zingonia c'è da resettare il lavoro e ripartire. Interrompere continuamente il campionato non è assolutamente piacevole”.



ATTEGGIAMENTO- “Dobbiamo ripartire sfruttando la scia della vittoria con l'Inter prima della pausa. Siamo consapevoli che in trasferta abbiamo sempre giocato bene, sono partite che affrontiamo con personalità ma che nascondono incognite. Dovremo essere molto attenti, ma anche fiduciosi di poter continuare la nostra striscia”.



INDISPONIBILI- “Sono fuori Barrow e Tumminello, che non ha ancora il braccio a posto. L'unica incertezza di quando si riparte dopo la sosta per le nazionali è che non tutti sono alla pari con gli allenamenti perché ritornano a scaglioni in giorni diversi”.



L'AVVERSARIO- “L'Empoli dha cambiato allenatore, come squadra ha avuto un calendario difficile.Vincendo con l'Udinese, l'Empoli si è riagganciato al treno della salvezza".