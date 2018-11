Il fantasista dell'Atalanta Josip Ilicic ha rilasciato un'intervista a DAZN, nella quale ha svelato alcuni curiosi retroscena: "Il futsal è la mia più grande passione, ho iniziato a giocare prima a futsal, quando sto bene fisicamente vado a giocarci con i miei amici, si corre anche meno. Quel modo di giocare lo ritrovo nel calcio, il modo di smarcarmi, conta tanto. Ho capito questa cosa nella Fiorentina, avevamo un allenatore di Futsal e io non avevo problemi a capire ogni movimento. Prima di venire a Palermo ho pensato di smettere con il calcio per giocare a futsal, era un periodo un po' brutto dal punto di vista del calciatore, arrivavo da una retrocessione e dal fallimento della società e avevo deciso di smettere, ero già a casa. La gente mi chiede di scrivere un libro per raccontare questa cosa".



Sull'impatto di Gasperini sul suo gioco: "Mi ha cambiato nel modo di lavorare, sto molto meglio fisicamente. Gli automatismi del nostro attacco? Con grandi giocatori come il Papu Gomez e Zapata è più facile, anche il sostegno da dietro è molto importante per noi. E' il lavoro del mister e di tutto lo staff, che prepariamo dall'inizio".