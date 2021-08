, alla vigilia della prima casalinga contro il Bologna, dice la sua sul mercato: "Ie molto difficile, fosse per me sarebbe già chiuso per pensare solo alla partita contro il Bologna“.“Lo vedo bene, ha già fatto alcune amichevoli, è a posto fisicamente e atleticamente, ci darà sicuramente una grossa mano, dovremo fare anche qualche prova per capire se potremo giocare con un esterno in più, che magari potrebbe occupare una posizione più avanzata, vedremo giocando se si potranno avere più soluzioni”.“Mi auguro di riuscire a esprimerci meglio sul piano tecnico e del gioco rispetto che a Torino, il Bologna ha dei valori, gioca in modo propositivo e crea pericoli, mi aspetto una partita con difficoltà, hanno aggiunto Arnautovic quest’anno che gli dà un peso ulteriore in area di rigore. Per vincere dobbiamo mettere in campo buone prestazioni, sono squadre che si conoscono bene, dobbiamo pensare di sviluppare bene il nostro gioco, il nostro modo di difenderci e contrattaccare”.“La Champions è sempre particolarmente difficile, attenti a un accesso di ottimismo, anche lo Young boys vince in Svizzera da qualche anno e non è una squadra facile da incontrare, anche il Villarreal è una grande squadra, visto come ha giocato contro il Chelsea in finale, lo United è una grande squadra, si sta potenziando e si presenta da solo, ha potenzialità enormi sempre, con valori e dei giocatori importanti. Ogni gara sarà difficile, noi ci presenteremo cercando di fare il massimo in una competizione sempre straordinaria. Ci sono squadre con un blasone più alto del Villarreal ma per certi aspetti per me è forse più difficile, è un girone competitivo”.“Koopmeiners? Sono stati prospettati tanti innesti graditi già da marzo, ma il mercato è stato difficile, non lo so cosa è successo durante questo mercato, fosse per me si chiude subito, non abbiamo più bisogno di avere la testa sul mercato. Ci sono momenti in cui si pensa di rinforzarci e altri no, farei fatica di pensare ad altri giocatori da inserire nell’immediato”.“Solo Lammers potrebbe andare via, ora dobbiamo fare gruppo e continuare con lo stesso entusiasmo. Piccoli? Potrebbe restare, per me potrebbe sicuramente, se la società pensa che per il suo futuro sia meglio giocare con un’altra squadra, se vogliamo tenere una punta in più per me può restare”.“Potrebbero giocare tutti e tre come no, numericamente siamo a posto, Pessina e Pasalic danno il meglio nel ruolo un po’ più offensivo, Mario ha più caratteristiche sul centrocampo, forse con una buona abitudine può crescere in quel ruolo”.Per il tridente, oltre a Muriel, si candidano Malinovskyi e Miranchuk: “Vedremo domani, nell’arco della partita sono un po’ queste le situazioni. Ruslan lo vedo bene, fisicamente ha superato l’intervento anche più velocemente rispetto ad altri giocatori, ha solo bisogno di riprendere a giocare”.“Intanto dobbiamo pensare a questa partita, ma la stagione vera inizia dopo la sosta, avremo la Fiorentina e la Champions, ma domani è importante come tutte le altre, abbiamo le motivazioni per affrontarla nel modo migliore”.