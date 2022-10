per noi e non toglie niente al valore di questi ragazzi in questo momento, anzi è un ulteriore merito., andare là e fare la sua partita".nuovo record assoluto nella storia dell’Atalanta: “A quante voglio arrivare ancora? Tantissime, questo record racconta una storia bellissima,, è un record di cui sono orgoglioso, rimarrà a lungo, entro a far parte della società a tutti gli effetti, quando sono partito non lo sapevamo, devo solo ringraziare la società, il presidente, la famiglia, il pubblico che è meraviglioso, ora dobbiamo guardare avanti, finora siamo sempre cresciuti, ora si apre una nuova fase della stagione che è partita bene, siamo in un buon momento e domani sarà una partita importante, stiamo cercando di dare nuova energia, volto e fisionomia, ci sono tanti obiettivi da raggiungere.di quello che sei, ci sono esempi importanti nel mondo del calcio”.“Musso, Toloi, Djimsiti, Zapata e Zappacosta. Demiral invece si è allenato tutta settimana, ha avuto un acciacco Maehle, una contusione all’inizio della settimana ma ora ha recuperato, il più vicino al rientro è Djimsiti, che martedì potrebbe riaggregarsi alla squadra, Duvan ha aumentato i carichi di allenamento, per Zappacosta e Toloi i tempi sono più lunghi, dispiace perché era in un momento straordinario Toloi. Chi ha giocato finora ha saputo sopperire alle tante assenza, è un merito, da una parte è una soddisfazione perché ci costringe a crescere velocemente Okoli, Scalvini, ma anche de Roon, Koopmeinbers, lo stesso Hateboer stanno crescendo molto, Muriel ha fatto un’ottima gara con la Fiorentina, i nuovi stanno portando qualcosa di importante. Ora abbiamo emergenza dietro e a centrocampo”.“La sua è una squadra molto propositiva, mi piace il tipo di svolta che ha dato, per lui parlano i risultati, tanti giocatori c’erano già ma ha dato una svolta di mentalità e tattica”.Per me è stato un maestro quando ero alla Juve Primavera, poi ci siamo sempre mantenuti in contatto, è stato qui a Zingonia e a trovare l’Atalanta, è uno che ha cambiato il modo di preparazione delle squadre di calcio, un riferimento, io ho fatto l’Isef e mi appassionavo, mi fermavo a parlare con lui, è stato un riferimento importante per me”.“Una curiosità sarà vedere la miglior difesa contro uno dei migliori attacchi ma a questi numeri ho sempre dato poco affidamento, guardo i punti di forza dell’Udinese, che viene da sei vittorie di fila. Mi aspetto la migliore Udinese, arriva in un momento di grande entusiasmo. Vincere a Udine domani sarebbe una bella iniezione di autostima importante, è una squadra molto forte per come gioca, ha giocatori forti tecnicamente e fisicamente, ha aggiunto una qualità di gioco importante. È un test importante come con la Roma, Il Milan, è una delle squadre più importanti del campionato, sarà importante misurarci per capire il nostro livello”.Una soluzione anche quella, stiamo provando entrambe, ci mancano tre giocatori importanti dietro ma è un’occasione di forte crescita per i giocatori giovani, anche Ruggeri abbiamo da inserire che sta lavorando bene”.“Se l’è conquistata in campo, per come ha vinto con Inter, Roma, noi siamo lì davanti ma sappiamo che abbiamo bisogno di accrescere la nostra autostima e avere maggiori consensi di gioco, di qualità di squadra, andiamo alla ricerca di questo anche domani".“L’importante è che si alleni bene e faccia vedere le sue migliori qualità, verrà il momento anche per lui quando si creano le condizioni di partita, ha bisogno di recuperare credibilità un po’ in tutti, ha bisogno di farlo con le prestazioni”.