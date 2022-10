Sembra strano a dirsi, ma quello che andrà in scena domenica pomeriggio alle 15.00 alla Dacia Arena tra Udinese e Atalanta sarà uno scontro al vertice: i bianconeri del Friuli tenteranno il sorpasso, a -1 dalla capolista bergamasca.



Dopo l’amichevole di ieri contro il Brusaporto, squadra di Serie D che ha frenato l'Atalanta sul 2-2, li nerazzurri lavoreranno oggi pomeriggio al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Mister Gasperini ne approfitterà per effettuare nuove prove tattiche al netto di un’infermeria piena: Toloi, Musso, Djimsiti, Zapata e Zappacosta, oltre a Palomino, restano out.



Il tecnico ha quindi scelte quasi obbligate. Tra i pali ci sarà Sportiello, finora 2 clean-sheet in 2 gare, in difesa probabile schieramento a quattro per fermare le accelerazioni di Beto con Hateboer, Demiral, Okoli e Soppy, de Roon e Koopmeiners in mediana, poi linea a tre di trequartisti Pasalic-Ederson-Lookman dietro a uno tra Hojlund e Muriel.