“La sosta darà alla società il modo di poter programmarsi il prossimo futuro e la prossima stagione. In questo periodo di pausa l’Atalanta dovrà chiarirsi quale è il suo obiettivo, lo Scudetto?, la Champions? Valorizzare i giovani? Poi io farò di tutto per raggiungerlo”.



Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, che domenica nel lunch match delle 12.30 contro l’Inter festeggerà le 500 panchine di Serie A, riparte dopo il pesante KO di Lecce: “Per le valutazioni aspettiamo domani. Nel mondo dello sport e nella vita non c’è mai una strada nella stessa direzione, l’importante è avere una visione e un traguardo che si deve raggiungere”.



L'INTER- “È una partita di alto livello che chiude questa prima parte di una stagione anomala con una lunghissima pausa, superiore di quella estiva, arrivano due squadre a pari punti che cercheranno di finire bene. Bisogna stare attenti a tutto. L’Inter gioca per lo scudetto, la ritengo molto forte, quella che ha stravolto tutto però è il Napoli, difficile mantenere il passo”.



GOSENS- “Gosens stava molto meglio con la maglia dell’Atalanta (ride, ndr), ma ha cominciato a segnare e questo mi preoccupa, ha avuto un impatto difficile ma adesso sta recuperando, non possiamo che fare il tifo, ma da gennaio in poi!”.



MERCATO- “Il mercato di gennaio può modificare tantissimo ma il valore delle squadre rimane, sarà un mercato difficile dal punto di vista economico, gennaio sarà un’altra stagione, sarà difficile, complicato, questa pausa può aver distolto l’attenzione dal campionato. Il nostro mercato? C’è molto tempo, sono valutazioni che la società dovrà fare attentamente, ci sono piccoli ritocchi ma il mercato di gennaio non dà grandi stravolgimenti”.



MERCATO ATTACCANTI-“È una scelta che dovrà fare la società, ha fatto un grosso investimento su Hojlund, devi essere convinto sui giovani e farli crescere allenandoli e facendoli giocare. Chiaro che se hai Zapata, se hai Muriel...è uno dei motivi per cui la società dovrà pensare cosa fare, se io metto il piede in tante scarpe non va bene, la risposta è la prestazione, stanno giocando sempre, bisogna andare forte. È un mix di giocatori che sono qui da tanto tempo. Bisognerà verificare il futuro degli obiettivi dell’Atalanta, se valorizzare i giovani si prenderà una direzione, se vincere uno scudetto un’altra, questa pausa servirà alla società di riflettere e dirmi quale direzione prendere e io lo farò. Se ci fosse stato Pinamonti al posto di Hojlund? Io sono contento così”.



INDISPONIBILI- “De Roon non ci sarà ma mi auguro ci sia per il Mondiale, è un piccolo infortunio, io spero che in 10 giorni si riprenda. Purtroppo con la Primavera si è fatto male Vorlicky. Quando gioca tre partite alla settimana dobbiamo stare attenti anche a Toloi perché poi diventa a rischio. Palomino sta bene, mi piacerebbe farlo giocare ma c’è solo una partita”.



LECCE- “Dispiace per Lecce, abbiamo fatto una brutta partita compromettendo la gara in meno di 2’, nel secondo tempo c’è stata un po’ di frenesia e poca lucidità, ma nel calcio si rigioca e dopo tre giorni dobbiamo pensare all’Inter. A Lecce però hanno giocato Sportiello, Djimsiti, de Roon, Malinovskyi, Pasalic, Zapata, solo Ruggeri e e Zortea erano quelli che hanno giocato meno, mi sembrava il momento giusto visto qualche acciacco che avevamo in difesa, due ragazzi che dal 4 luglio si allenano con la squadra, era una scelta molto ponderata, nel Lecce c’erano due terzini del 2000, sono tutti giocatori dell’Atalanta, non erano presi il giorno prima al bar, poi si può giocare male però rifarei tutto, non era una pazzia”.



RIPOSO- “Ripartiamo il 28 con gli allenamenti, gli lascerò libere due settimane, poi ripartirò con 16-17 giocatori oltre ai portieri, avremo il programma di amichevoli fino al 4 gennaio, ci alleneremo a Zingonia, speriamo di riavere Muriel e Zappacosta, poi ci prepareremo a gennaio, quando sarà tutto un altro campionato".