Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa a Zingonia alla vigilia della gara contro la Sampdoria, in programma domani alle 15 al Gewiss Stadium, ripercorrendo la straripante vittoria di Champions contro il Midtjylland: “Dobbiamo passare velocemente da una gara all’altra come fatto dopo Napoli, dopo la Samp c’è l’Ajax, il Liverpool, dobbiamo essere bravi secondo quell’aspetto”.



SAMPDORIA- “E’ un impegno più oneroso per organizzarsi in poche ore, tipico delle squadre impegnate nelle coppe e che hanno tanti calciatori della nazionale, è una prova di resistenza e di adattamento dei giocatori. Le squadra si sono rinforzate tutte, rispetto all’anno scorso ci aspettiamo un campionato molto più equilibrato. L’anno scorso è stata una partita molto dura, con tanti falli e proteste inutili ed eccessive. Domani mi aspetto una partita altrettanto dura. La squadra è in salute e sta bene e vuole fare un campionato migliore di quello della stagione scorsa, dobbiamo tenere alta la concentrazione in questo tipo di gara. Il punto è nella capacità di una squadra che gioca le coppe di sapersi adattare”.



AJAX IMPORTANTE- “Siamo nel vivo sia del campionato che della Champions, la partita con l’Ajax sarà importante alla luce dei risultati della prima giornata, ci darebbe una posizione importante vincere martedì".



ZAPATA-MURIEL- “L’anno scorso per tre mesi non abbiamo avuto Zapata, poi per diverso tempo eravamo senza Ilicic, Muriel aveva trovato la sua dimensione entrando a partita in corso, era determinante così. Quest’anno siamo partiti con Ilicic ancora da recuperare, Miranchuk e Lammers appena arrivati e siamo andati sul sicuro con giocatori che conoscevo”.



LAMMERS- “Lammers è più pronto di Miranchuk per partire dall’inizio, ha fatto due gol nel partire in campionato. Ha avuto qualche problema in Danimarca ma roba passeggera, vediamo oggi se è disponibile. Miranchuk ha fatto un bellissimo esordio, adesso vedremo ma è più un giocatore che entrerà a partita in corso".



MALINOVSKYI- “Malinovskyi sta meglio, non benissimo ma è a disposizione”.



TURNOVER- “Siamo a novembre,Hateboer e Gosens giocano con le nazionali, bisogna accelerare per forza e dare variabilità anche negli altri reparti. Dobbiamo cominciare ad inserire anche altri giocatori lì sulle fasce”.



MIRANCHUK- “Può fare la seconda punta ma è un giocatore ancora in definizione come ruolo, cerchiamo di conoscerlo al meglio per mettersi nelle condizioni migliori per esprimersi, è un giocatore di qualità ma l’abbiamo visto pochissimo, è diverso vederlo sui 90’. Peccato per questo mese in cui era indisponibile, poteva essere utile per un suo adattamento”.



DIFESA- “I numeri si possono leggere e vedere in tanti modi, mi dispiace per l’infortunio di Caldara, ci ha tolto qualcosa nei numeri dietro e anche nel valore. C’è anche Sutalo che in campionato ci potrà dare una mano”.



CAMPIONATO DIFFICILE- “Dobbiamo sempre fare analisi gara per gara, poi capita di perdere male ma con una frequenza così alta di partite non abbiamo tempo di soffermarci troppo. Oggi se non sei a una percentuale alta della tua condizione generale ogni partita diventa difficile. Quest’anno il campionato è più difficile perché si è alzato anche il valore delle squadre, tutte più alto e ottenere punti con questo".



QUAGLIARELLA- “Quagliarella è un bell’esempio di longevità, è un giocatore di grande professionalità. L’esperienza è importante se però viaggi e hai una bella condizione mentale, allora questo ti dà la possibilità scelte migliori quando giochi. Ci sono giovani di assoluto valore, se pensa di usarli per tanti anni”.



DE ROON E GOMEZ- “Non so se viene elogiato poco, per quanto mi riguarda è quello che gioca più di tutti, sul Papu abbiamo speso tutti gli aggettivi, anche per lui un conto è giocare le tredici partite finali in un mese e mezzo, un conto è affrontarle in tutto il campionato, per lui è sempre meglio giocare per lui, il Papu è uno di quelli che gioca sempre, ma mancano ancora 24 ore”.



GOLLINI- “Con lui abbiamo abbastanza fiducia, già nella prossima settimana potrebbe cominciare ad aggregarsi, deve ancora limare qualche fastidio”.



ILICIC- “Quello che vediamo in allenamento è molto confortante, a Napoli non era stato aiutato dalla squadra. Non possiamo sempre aspettarci miracoli. Sbagliava a volte anche prima e mi faceva inc…re di brutto. Un giocatore straordinario per noi, è recuperato, io ero il più scettico, anche lui sarà nel turnover di tutti quanti ma è un giocatore a posto. Deve giocare e recuperare, ognuno la vede a suo modo e per me è così. Deve ritrovare le misure, le distanze, quando uno rientra dopo dei mesi deve ritrovare sicurezza e fiducia”.