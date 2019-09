“Troppo facile attaccarsi all’emozione: abbiamo preso una dura lezione da un squadra più brava di noi sotto tutti gli aspetti”. Gian Piero Gasperini, dopo il pesante ko contro la Dinamo Zagabria riconosce che la sua Atalanta è stata inferiore agli avversari. Queste le sue parole: “Qui il livello è più alto e bisogna adeguarsi. Non parlo solo di rapidità e forza, ma anche di tecnica: il primo aspetto da sottolineare. La Dinamo Zagabria ci ha superato in tutto: è stata aggressiva e veloce ma sempre con grande qualità. Dalle situazioni di pressing sono venuti fuori loro costantemente. Arrivavano per primi sulla palla, coprivano, rilanciavano, si inserivano. Le difficoltà non sono derivate dallo schieramento tattico dei padroni di casa, anche perché finora in campionato abbiamo affrontato tre formazioni su tre col 3-5-2. Il fatto è che erano più veloci dei nostri difensori, in attacco ci hanno bucato a ripetizione”.



SECONDO TEMPO - “La reazione nel secondo tempo c’è stata e con essa le occasioni anche a ripetizione, ma è chiaro che non sarebbe mai potuta bastare. Mi sento come uno che ha ricevuto una severa lezione e deve farne tesoro lavorandoci su – continua Gasperini -. La Dinamo è di casa in questa competizione e ci ha dato i parametri su cui muoverci. Intensità, velocità, tecnica, continuità: tutto. La lezione ci servirà per spostare le nostre conoscenze verso l’alto. Da partite del genere bisogna trarre insegnamenti anche nell’ottica del campionato. Malinovskyi può darci qualcosa di buono, mi è piaciuto anche Pasalic. L’impegno non è mancato da parte di nessuno. Dobbiamo proporre le cose buone viste dalla Dinamo coi giocatori che abbiamo a disposizione. Non possiamo stare coperti, il nostro è un calcio propositivo: c’è da capire se a livello europeo possiamo andare forte come gli altri”.



KO SACROSANTO - A Sky, Gasperini ha aggiunto: “Più bravi a riconquistare palla, nel pressing, nella velocità, nell'intensità di gioco. Qualitativamente ha fatto benissimo, nel secondo tempo le cose sono andate un po' meglio, ma queste partite ci devono insegnare molto. Questa sera abbiamo avuto un impatto difficile, ma questa gara deve essere usata come sprone per il campionato. La Dinamo ci ha fatto neri, noi dobbiamo giocare con molta più velocità e intensità. Oggi loro andavano il doppio di noi".