Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro lo Spezia del suo ex giocatore, Thiago Motta: "Thiago è bravo, glielo dicevo già quando ho allenato il Genoa. Le sue squadre rispecchiano il suo modo di vedere il calcio. Lo Spezia non è una squadra banale, sa stare in campo, ha tante piccole cose e spero di avergliene lasciata almeno una. Farà una bella carriera da allenatore"