L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia della gara all’Olimpico contro la Lazio, ha raccontato come sta la squadra dopo la settimana di sosta: “Ilicic sta bene, non ci sono dubbi, qualcuno ha giocato un po' meno in questa occasione, ma a parte Zapata non ci sono stati infortuni, gli altri stanno bene".



GARA DI PRESTIGIO- "Si riparte con una partita importante e di prestigio, domani sarà una bella gara, sarà la quinta trasferta ed è importante ripartire al meglio e bene. Ieri è stato il primo giorno che ci siamo allenati assieme ma lo spirito della squadra è intatto dalla vittoria col Lecce. Le soluzioni sono quelle, Muriel o Malinovskyi con Zapata e Gomez . Muriel ha avuto quella striscia in cui non l'abbiamo avuto, ha lasciato un po' di rammarico perché era partito bene, ma Muriel sarà costretto a superare gli ostacoli vista l'assenza di Zapata. Sarà fondamentale nelle prossime partite".



MURIEL- "Un po' il ginocchio, due tonsilliti di fila e poi la Nazionale hanno rallentato il suo processo purtroppo ma adesso si ricomincia, ci sarà la possibilità di giocare con più continuità. Hanno già giocato otto gare su nove, quindi non vedo pressioni maggiori da adesso, devono solo giocare e stare bene".



TRE SETTIMANE DI FUOCO- "Abbiamo alternative che utilizziamo, abbiamo già provato tutte le soluzioni in altre partite, siamo anche alla vigilia di sette partite che ad oggi ti sembrano tantissime. Nessuna partita in Serie A sarà facile, quest'anno è così".



LAZIO- "Ogni partita è un po' una storia a sé, ci sono contorni diversi, domani è una partita all'ottava di campionato, difficile dire che sarà determinante, questo è un campionato che riserva tutti scontri difficili. Noi abbiamo un calendario ricco di trasferte, dobbiamo sfruttare sia il fattore campo che il resto, siamo molto concentrati sul nostro campionato. Sappiamo che possiamo fare delle buone prestazioni. Quella di domani deve essere un bel segnale".



NAZIONALI- "Non ho visto molto le nazionali, sono partite brutte e di poco interesse, con poco seguito, interrompono i campionati e hanno poco senso secondo me. Ho visto pochissime partite eccellenti".