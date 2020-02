Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa al termine della gara a San Siro, ha esaltato i suoi ma gli ha anche tirato le orecchie per certi errori di troppo:"Per quello che è stata la partita poteva finire con qualche gol in più nostro ma anche loro, la qualificazione dovremo conquistarcela con personalità sul loro campo. Non è un risultato definitivo".



ERRORI- "Abbiamo avuto un po' di problemi in mezzo al campo nella fase difensiva dove loro impostavano nel primo tempo. Ci abbiamo messo tanto a recuperare palla, avevano un palleggio molto valido. Questa sera abbiamo sbagliato tanti appoggi che ci potevano permettere di ripartire con pericolosità, abbiamo fatto qualche errore di troppo. Addirittura sul 4-0 abbiamo regalato tante situazioni pericolose, è un aspetto che dovremo migliorare molto a Valencia perché sarà lì che ci giocheremo la qualificazione".



RITORNO- "Il 4-1 è un ottimo risultato ma dovremo giocare ancora con personalità là, dovremo essere bravi a proporci e non fare 90' in assedio perché sarebbe il modo migliore per rilanciare".



GRAZIE SAN SIRO- "Ci sono state tante partite in questo campo ma siamo ospiti, è già tanto che Milano ci ha garantito questa Champions. In questo periodo i campi non sono perfetti. Non avevo altri difensori in panchina per cui ho adottato questa soluzione, fastidio muscolare, Caldaraha fatto un'ottima partita, di livello, nel finale era abbastanza fermo e nel momento più pericoloso da parte loro, quindi è stata la soluzione che ho dovuto adottare".



GRANDE SQUADRA- "L'etichetta di 'grande squadra' te la metti solo con io risultati, noi stiamo facendo dei percorsi da ottima squadra, noi volevamo dimostrare di fare bene in campionato e di cercare di superare il turno. La dedica ce la siamo fatti tutti quanti insieme, spostare così tanta gente è stato straordinario, sarà una serata che ci ricorderemo tutti per un bel pezzo".



DJIMSITI- "L'effetto più bello è stato vedere l'entusiasmo, è stata una serata di grandissime emozioni. Averla vinta la rende memorabile a tutti. Speriamo non sia una cosa muscolare quella di Djimsiti, ha subìto un piccolo ematoma".



HATEBOER- "Hateboer ne ha fatti due in un colpo solo, l'avete fatto arrabbiare dicendo che non aveva ancora segnato, è in una straordinaria condizione fisica. Ilicic ha fatto un gol straordinario e una stagione fantastica, in campionato se togliamo i rigori è uno dei primi, ma dal dischetto è meglio che non lo faccia più tirare (ride, ndr)".