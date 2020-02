Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 con il Genoa: "Abbiamo fatto la nostra partita, attaccando a lungo, non era proprio la nostra migliore giornata. Siamo stati capaci di attaccare molto.Tridente diverso a partita in corso? Ilicic era affaticato, è dovuto uscire per mal di schiena, ho dovuto far entrare Malinovskyi. Masiello? Meritata l'accoglienza che gli ha dato lo stadio. E' stato tanti anni qui, è stato un rappresentate eccezionale".