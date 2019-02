Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla a Dazn dopo la sconfitta con il Milan: "Abbiamo fatto la partita giusta, soprattutto nel primo tempo. Il gol preso al 45' ha cambiato una partita che stavamo conducendo molto bene, c'erano tutti i presupposti per fare risultato. Quel gol ha provocato un gol di fiducia, dopo il 2-1 non avevamo le energie mentali per ribaltare la gara. Era una prova importante oggi, ma ci sono certe situazioni che sono difficili da controllare: ci sono partite, ad esempio con la Roma, che siamo riusciti a ribaltare; invece questo gol nel finale di un primo tempo condotto molto bene ha creato delle difficoltà. Sono state giocate individuali a cambiare il risultato, noi non abbiamo avuto la forza di ribaltarla e il Milan, una volta in vantaggio ha fatto indubbiamente meglio. Djimsiti? Fino al gol di Piatek ha fatto una grande partita, ci consentiva anche di avere superiorità nel gioco, ma Piatek è stato straordinario sul primo gol e ha cambiato le sorti del match: ha trasformato in oro un cross dalla trequarti che non sembrava così pericoloso. Non è questa la partita che ci ridimensiona, almeno nel modo di giocare. L'unico rimprovero che faccio è stato un calo di convinzione, non deve più succedere perché questa Atalanta deve giocare senza pressioni. Forse sentivamo troppo la partita, quando abbiamo visto sfuggire il risultato abbiamo mollato, ma ci rifaremo. Il Papu Gomez? Ha preso una botta a inizio gara che ha condizionato la sua partita, un po' di difficoltà può succedere: noi davanti abbiamo questi ragazzi che giocano sempre novanta minuti, non era facile e ho pensato di cambiarlo".