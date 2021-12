Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, ospite del Golden Boy 2021, ha parlato di diversi temi: "Piccoli è il prototipo del lavoro dell'Atalanta a livello giovanile, ora i risultati dei grandi hanno acceso i riflettori ma il lavoro giovanile dell'Atalanta non nasce oggi. Piccoli è una delle nostre migliori speranze".



Sul campionato e la lotta al vertice:

"Siamo terzi, non ancora primi... giocare a questi livelli per noi è un traguardo, ma non ci poniamo obiettivi. In questo momento abbiamo una bella testa, giochiamo convinti e abbiamo la possibilità di continuare, poi ci sono gli altri, le squadre importanti, ma siamo felici di quello che stiamo facendo".