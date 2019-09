Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta per 4-1 dagli orobici contro il Sassuolo.



SUL PRIMO TEMPO - "Sarebbe troppo bello fare sempre primi tempi così. Stiamo crescendo, anche davanti. Volevamo poi gestire il secondo tempo, risparmiando un po' di energie anche in vista di martedì. Ma non lo abbiamo fatto bene, abbiamo sprecato tanti palloni anche scioccamente: avremmo potuto fare di più. Ma questo non significa fermarsi, così si finisce per spendere di più. Il calcio è strano, indipendentemente dal risultato".



L'UNDICI TITOLARE- "C'è una base molto forte, ma abbiamo allargato il numero dei titolari. Non sono troppi e riesco a gestirli bene, tanto da fare con 16-17 giocatori anche tre partite a settimana. Non servono rose da 25 giocatori".



SULLA POSIZIONE DI GOMEZ -"L'ha già adottata dall'anno scorso e ha fatto cose importanti. Quando si abbassa riesce a essere un punto di riferimento anche per il gioco, è un giocatore completo. L'ho alternato anche con Ilicic, che non può giocare sempre. Speriamo di recuperare in fretta anche Muriel".



SULLO SHAKHTAR - "Vogliamo fare bene, la pesante sconfitta a Zagabria non l'ha digerita nessuno. Dovremo stare al meglio sia fisicamente che mentalmente per affrontare una squadra forte, che da anni fa la Champions".



NELL'ANNO SOLARE ATALANTA CON PIU' PUNTI DI TUTTI - "Bisogna dare merito ai ragazzi straordinari per quanto fatto nel 2019. Addirittura oltre alle prime del campionato, bene. I punti che abbiamo fatto sono stati veramente tanti. Abbiamo anche smesso di girare, torneremo a giocare nel nostro campo, ne sentivamo l'esigenza".