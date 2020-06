Gian Piero, allenatore dell', parla a Sky Sport dopo la rimonta sulla: "In tribuna si sta male, perché si è meno a contatto coi giocatori. La vivi in un modo diverso, ma devo dire che è una partita che mi ha dato una grandissima soddisfazione, perché ho la sensazione che è una squadra che non ha bisogno di un allenatore, sa cosa fare, gioca a memoria"."Un'Atalanta che ha una maturità e una sicurezza che non si smonta mai, come in questa partita. Ribaltare un 2-0 dopo pochi minuti... c'era la convinzione già dall'intervallo. C'è una certa mentalità".- "Subire tanto all'inizio? E' capitato moltissime in questi anni, non riusciamo a porre rimedio. Ci siamo messi anche più coperti, ma abbiamo sofferto comunque. Poi in condizioni di difficoltà, sotto 2-0, abbiamo trovato l'equilibrio giusto spostando Toloi, Djimsiti e il Papu a fare il terzo attaccante e le infilate non le abbiamo più prese. Ma ogni partita è una situazione diversa"."La capacità di Gosens in zona gol è cresciuta nel tempo, all'inizio faceva fatica a concludere. Ora lo fa con qualità, di testa, di sinistro, migliorato col destro. Anche Hateboer poteva segnare. Il Papu Gomez è un giocatore universale, come il giocatore di pallavolo che gioca con una maglia diversa, dà una mano alla squadra sempre. E ora speriamo di recuperare Ilicic, questa sera è comunque entrato e ha dato dimostrazione delle sue qualità".Due parole sul suo assistente, che oggi lo ha sostituito in panchina, Tullio Gritti: "Era un giocatore forte di Serie C, era un bomber straordinario, di testa era fortissimo. Il gol al Milan con la maglia del Brescia? Si è sbagliato, è stata fortuna (ride, ndr)".