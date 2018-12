Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, è intervenuto nel post partita del match contro la Juve ai microfoni di Sky Sport: "Approccio alla partita difficile, merito anche della Juventus. Abbiamo giocato a lunghi un'ottima gara contro una grande squadra tanto da maturare anche rammarico alla fine. Il pareggio è un gran risultato anche per come è maturato, ma siamo dispiaciuti perchè siamo andati vicini alla vittoria. All'inizio è stato difficile trovare le misure, poi ci siamo attaccati a quello che sappiamo fare meglio. Il fallo l'ha fischiato in modo immediato, non so come sia arrivata la comunicazione ma l'ammonizione ci sta".