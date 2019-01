Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla ai microfoni di Sky dopo il 3-3 con la Roma: "Abbiamo concesso troppi spazi nella prima parte della gara, più per demerito nostro che per merito della Roma. C'è voluto tanta volontà nella ripresa per pareggiare. Forse abbiamo avuto un po' di rammarico per non averla vinta questa partita. Non viviamo spesso sulle montagne russe, ma oggi devo dire che siamo andati incontro ad un primo tempo, anche per merito della Roma, dove abbiamo concesso troppi spazi. Noi avevamo opportunità da rete e loro, invece, segnavano. C’è voluta una grande Atalanta per riprendere la gara. Il rigore sbagliato da Zapata? Beh, inizia ad essere un problema (dire, ndr)".