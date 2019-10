L'Atalanta strappa il 2-2 in casa del Napoli, il tecnico dei nerazzurri Gian Piero Gasperini analizza il pari a Sky Sport: "Dal campo pensavo fosse rigore, poi rivedendo le immagini vedo una grande gomitata sulla faccia di Kjaer: c'è un'immagine molto chiara e il VAR ha confermato ciò che ha visto l'arbitro. Io però sono di parte nel giudizio. Il Napoli è veramente forte, era veramente difficile tenere la loro velocità, loro hanno avuto due o tre occasioni clamorose, poi siamo venuti fuori. Faccio i complimenti al Napoli per la grande gara, ma anche ai miei ragazzi che hanno avuto quattro o cinque occasioni. Lasciamo il San Paolo con un pareggio fantastico, oggi più di altre volte abbiamo subito delle occasioni contro una grande squadra. Se il Napoli oggi avesse vinto ci sarebbe stato, eravamo anche affaticati".



In conferenza stampa, poi, Gasperini ha rilasciato altre dichiarazioni: "Muriel out? Non volevo dare tutto in campo subito, per questo non ha iniziato. Nella ripresa poteva darci un'accelerazione davanti. Episodio? Se dà il rigore deve comunque segnarlo e la gara si chiude, ma dopo il pareggio abbiamo rischiato di vincere. Se volete ridurre tutto all'episodio...".