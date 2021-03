Al termine di Atalanta-Crotone, Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky: "Abbiamo creato tantissimo, sembra una partita stregata perchè le occasioni sono state tante. Abbiamo dimostrato che stiamo bene e siamo in salute, è un bel momento. La classifica è bella ma molto corta. E' un campionato avvincente, in pochi punti puoi essere secondo o fuori dalla Champions".



SU GOSENS - "E' un ragazzo straordinario, ha raggiunto una grande capacità realizzativa. Stupisce la capacità di leggere e di essere cecchino".



SULLA GARA CON L'INTER - "Non c'è mai un momento ideale, il calendario è questo. Siamo in un buon momento, affronteremo una squadra molto forte. Ci misureremo con la migliore del campionato, in funzione di Madrid è un bel test. L'Inter è di assoluto livello, come il Real. Con l'Inter ci siamo scontrati diverse volte, è sempre stata difficile, come con la Juve. Con altre, come Milan, Roma, Napoli e Lazio abbiamo avuto sensazioni migliori".



SU ILICIC - "Stasera ha fatto un'ottima partita, anche qualche assist all'avversario (ride, ndr). Se si allena con continuità e non fa la nonna, è un professore".



SU MURIEL - "Dà la sensazione di accontentarsi quando fa un gol, difficilmente fa doppietta. E' costante, ne fa sempre uno".