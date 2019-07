Giampiero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "In questo momento non mi immagino la prossima stagione, sarà una riprova per noi e giocheremo in una competizione incredibile come la Champions League. Vogliamo fare bella figura in Europa e fare bene in campionato. Sarà comunque molto difficile sia ripetersi che migliorare. Gli stimoli per regalare emozioni ai tifosi però ci sono".



SERVONO UN DIFENSORE E UN VICE ILICIC? - "Direi di sì, l'anno scorso eravamo troppo risicati e abbiamo avuto fortuna nel non avere troppi infortunati. Non amo le rose troppo ampie ma un paio di innesti servono".



OFFERTE RIFIUTATE? - "È normale, abbiamo fatto bene. L'unica offerta indecente potrebbe arrivare per Zapata, al momento non c'è e speriamo che non arrivi. Dovesse arrivare la società dovrà controbattere al meglio".



SULLA CHAMPIONS A SAN SIRO - "È molto affascinante, ci sarebbe piaciuto giocare a Bergamo ma non è stato possibile, quindi San Siro è il palcoscenico migliore. Ci piacerebbe giocare al Bernabeu o al Camp Nou, per i tifosi soprattutto. Poi ci preoccuperemo di fare bella figura":



SUL PROSSIMO CAMPIONATO - "La Juve sta facendo un grande mercato, penso che sarà ancora lei a farla da padrone. Sarri e Conte sono due ottimi allenatori, faranno bene. Io ho un debito con questa società e con questa città. Vogliamo fare benissimo e sono felice che la società abbia mantenuto la promessa di trattenere i migliori".