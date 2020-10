L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato a Sky Sport la sconfitta interna contro la Sampdoria: "I ragazzi per tanti aspetti hanno fatto un'ottima gara, e poi alla prima occasione utile ci hanno fatto gol. Poi oggi ho fatto un po' di esperimenti, e per questo abbiamo perso un po' di distanze. Questo è lo scotto per provare ad inserire così velocemente tanti giocatori nuovi, anche se hanno fatto bene".



Il tecnico nerazzurro ha poi aggiunto: "C'è la necessità, da una parte, di voler inserire i nuovi ma quando giochi ad alti livelli non puoi fare troppi esperimenti. Abbiamo l'esigenza di far crescere anche altri giocatori. Però facendo questo perdiamo anche la consistenza della squadra. Magari, però, nel corso dei mesi crescono tutti e forse è per questo che facciamo bene nei gironi di ritorno".