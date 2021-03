Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha risposto in maniera decisa a una domanda dopo la sconfitta contro l'Inter. Interrogato da Sky Sport su una frase pronunciata in panchina ("Basta con questo atteggiamento") durante il secondo tempo, ecco il commento del tecnico: ​"Non potete rubare le cose dalla panchina, può succedere nei novanta minuti. La frase? Ci può essere un momento in mezzo a tante cose buone, non si può pizzicare sempre".