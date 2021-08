Intervenuto ai canali ufficiali del club per analizzare il ko in amichevole contro il West Ham, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così: “West Ham avanti nella preparazione? Non ci sono alibi, spesso quando si viene a giocare questo tipo di partite si pensa alla preparazione. È vero, siamo in ritardo, ma siamo un gruppo affiatato. Mi dispiace aver subito gol a tempo scaduto. Ora c’è il mercato che sicuramente dà fastidio, ma è anche un’opportunità per noi per uscirne completi. Ora faremo una partita mercoledì, poi sabato sfideremo la Juventus. Sono delle conferme che già avevo a fine campionato, ora dobbiamo fare alcune cose che ci rendono competitivi. Ci sono situazioni diverse, preparazioni con periodi diversi visto che gli ultimi giocatori sono arrivati soltanto lunedì. Ma credo che alla fine riusciremo a pareggiare i conti”.