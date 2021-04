Come scrive Tuttosport, Gasperini spera nel recupero di Matteo Pessina. Il centrocampista, in isolamento dopo la positività al Covid-19 in seguito al cluster scoppiato nel ritiro della Nazionale, oggi verrà sottoposto ad un tampone di controllo: se l’esito del test sarà negativo, allora le successive visite di idoneità sportiva saranno il preludio al definitivo via libera per Pessina, con il conseguente rientro in gruppo appena in tempo per Atalanta-Juventus, match in programma domenica alle 15.