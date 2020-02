Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato al Meazza in conferenza stampa alla vigilia della gara di andata degli ottavi di Champions contro il Valencia: “Questo è già un primo grande successo, che si sposta tanta gente per l'Atalanta, oltre 42mila tifosi, non avevamo ancora giocato con così tanto pubblico in casa, non ci accontentiamo di questo, siamo qui per giocare una partita che aspettiamo da tanto, sarà difficile ma abbiamo fiducia, domani sarà il primo round, la nostra attenzione sarà massima per ottenere migliore risultato possibile".



VALENCIA- “Dobbiamo avere molto rispetto e la giusta umiltà, in questo tipo di partite le assenze non contano, giocheranno sempre in 11. Hanno un curriculum di risultati grandi, noi siamo concentrati e attenti a quello che succederà in campo.Per vincere questo tipo di partite devi fare veramente molto, vedremo quello che succederà ma sarei contento di arrivare con un vantaggio. Noi dobbiamo giocare sempre con la nostra faccia, abbiamo giocato molte partite importanti in queste ultimi anni. Dovremo avere la faccia delle partite importanti".



L’AVVERSARIA- “Il calcio spagnolo è d'elite, basta vedere i risultati della Nazionale, è un confronto di alto livello. L'Atalanta lo scorso anno è arrivata terza, anche il Valencia non è il primo del campionato, sappiamo che ha alcune defezioni ma quando di cono queste partite le rose delle squadre sono tutte qualificate e tutti danno il massimo. Li abbiamo studiati, in campo faremo il massimo sperando in un vantaggio domani per arrivare a Valencia con due risultati".



ANDATA E RITORNO- “Tengo molto in considerazione l'avversario e il modo di giocare loro che ha dei valori importanti e qualche difetto come tutti, cercheremo di avere qualche accorgimento e qualche variante anche durante la gara. Una partita che va vista in 180', questi primi 90' sono importanti ma non fondamentali. Sarà una partita equilibrata che dovremo interpretarla nel modo migliore. Non so se è dovuto alla posizione in classifica che sono il migliore in campo, noi abbiamo l'opportunità di giocarci un ottavo di finale. Si parla un po' poco del Valencia ma noi abbiamo bisogno di prendere questo ottavo con un grande rispetto dell'avversario".



INFORTUNI VALENCIA- "Non sono mai rallegrato da infortuni di altre squadre, noi abbiamo spirito competitivo, ma quelli che mancano non sono tutti titolari. Forse avrà qualche problema l'allenatore del Valencia. Sono tutti giocatori importanti che hanno contribuito a portare il Valencia dove è".



TOLOI- "Uno dei pochissimi da quando è iniziato questo percorso che c'è ancora, era già di qualità, poi è cresciuto di rendimento e di prestazione, è una delle colonne portanti di questa squadra".



ZAPATA- “Con Zapata ha fatto una stagione importantissima, lui era il nostro attaccante di riferimento, abbiamo avuto ottimi risultati, quest'anno abbiamo dovuto trovare degli adattamenti, l'abbiamo fatto con Muriel, in tutte le situazioni questo ci ha arricchito, ci ha dato dei risultati, siamo sempre stati prolifici in zona gol. Questa è una caratteristica in più, tutti devono fare una buona prestazione".



VALENCIA- "C'è più di qualche giocatore da temere, è una squadra comunque di valore, i risultati parlano, noi stiamo attenti a quella che può essere la partita col Valencia. Per superare il turno dovremo fare qualcosa di davvero importante. Non abbiamo defezioni, siamo tutti a posto".