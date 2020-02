Il Valencia rende nota la lista dei convocati per la partita di domani sera contro l'Atalanta, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: Jaume, Cillessen, Rivero; Correia, Costa, Mangala, Diakhaby, Gayà, Wass, Molina; Kondogbia, Guedes, Soler, Parejo, Cheryshev, Ferran; Maxi Gomez, Gameiro e Sobrino.



Restano a casa Florenzi, Garay, Gabriel Paulista, oltre a Coquelin e Rodrigo, che non si sono allenati col gruppo.