Gasperini: 'Sta diventando una guerra al Var. Di Bello è un maleducato'

Redazione CM

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Milan in Coppa Italia:



"Il Var è un mezzo straordinario se usato bene, ma qui sta diventando una guerra, non si capisce più niente, c'è disparità su quando, come, perché. Io ho chiesto di andare al Var in occasione dell'espulsione. L'arbitro Di Bello è un gran maleducato, ho una storia con lui e anche con il varista Valeri, prima della partita mi è passato davanti e non mi ha neanche salutato. Ma detto questo, io dopo ogni partita resetto sempre, andiamo avanti".



OBIETTIVI - "Scudetto, Champions, Coppe europee non sono obiettivi, in finale di Coppa Italia ci siamo arrivati un paio di volte e con i giusti incastri ce la possiamo fare. Sono contento che i tifosi ci stiano aspettando a Zingonia, non succedeva da un po', forse ci eravamo abituati male. Vincere a San Siro è motivo di vanto, stasera festeggiamo".



SQUADRA - "E' diversa, ha altre caratteristiche e ci sono molti giovani in campo, che crescono anche all'interno della stessa partita. Ma ci sono dei giocatori come Djimsiti che ci aiutano qualsiasi sia l'avversario, adesso recupereremo Touré e il nostro destino passerà per il futuro dei nostri ragazzi".