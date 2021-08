L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Bologna.



“Il risultato è questo, zero a zero. Ma siamo soddisfatti della prestazione, notevole. Sono due punti che ci mancano in modo pesante ma accettiamo questo pareggio. Abbiamo avuto una superiorità notevole, specie nel primo tempo. Siamo stati penalizzati dalle condizioni del campo, stranamente alla prima di campionato non era nelle condizioni migliori. Le opportunità sono state tante, abbiamo pressato tantissimo. E alla fine è venuto fuori il pareggio”.



MURIEL - “State attenti quando commentate da bordocampo. Muriel gli è mancato lo spunto decisivo, il terreno non lo ha favorito di sicuro. Ha fatto la sua prestazione buona, come tutti. Oggi non gli è riuscita la giocata. Ilicic sta bene, facevo fatica a trovare una prestazione negativa nei giocatori, hanno tutti dato l’anima. Queste partite, se non le sblocchi, diventa difficile…”.